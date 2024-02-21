Как распределили деньги

Выделенные средства направили на:

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пенсии – 20,9 миллиардов гривен;

социальную защиту граждан (их получили 2,5 миллиона ВПЛ, около 470 тысяч человек с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью) – 8,5 миллиарда гривен;

поддержка малообеспеченных семей (155 тысяч) – 1 миллиард гривен;

предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам (3,2 миллиона домохозяйств) – 4,7 миллиарда гривен;

социальная защита детей и семьи – 1,8 миллиарда гривен;

социальная защита лиц с инвалидностью – 0,02 миллиарда гривен.

Даниил Гетманцев Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики В январе все проплаты проведены в полном объеме, их финансирование осуществлено в установленные законодательством сроки. Против января прошлого года социальные расходы не только не уменьшились, но и даже немного выросли на 0,2 миллиарда гривен.

Ситуация во второй половине февраля остается контролируемой. В течение первых двух недель было профинансировано 31,1 миллиарда гривен пенсий, более 4,6 миллиарда гривен субсидий и льгот по оплате ЖКУ, более 1,8 миллиарда гривен страховых выплат.

Кто может получить скидку на коммуналку 100%

Пенсионер, который проживает в сельской местности и ранее работал на определенных профессиях, может получить скидку 100% на оплату коммунальных услуг.

Также гражданин должен быть работником: