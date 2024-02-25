Скільки отримують особи з інвалідністю

Розмір пенсійних виплат для осіб з інвалідністю визначається відповідно до групи інвалідності та процентної частки від стандартної пенсії за віком.

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Ось які суми отримують люди з різними категоріями інвалідності:

  • особи з інвалідністю першої групи отримують 100% виплат від стандартної пенсії за віком;
  • особи з інвалідністю другої групи 90% виплат від стандартної пенсії за віком;
  • особи з інвалідністю третьої групи 50% виплат від стандартної пенсії за віком.

Цього року мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб з інвалідністю встановлені на такому рівні:

  • для осіб з інвалідністю першої групи — 2 760 гривень;
  • для осіб з інвалідністю другої та третьої груп, які не працюють — 2 520 гривень;
  • для осіб з інвалідністю другої та третьої груп, які працюють — 2 093 гривень.

Пенсії людям з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримують підвищені пенсійні виплати:

  • І група інвалідності — 8 187,48 гривні;
  • II група — 6 549,98 гривні;
  • III група — 5 048,95 гривні;
  • Діти-інваліди — 5 048,95 гривні.

Ліквідатори наслідків ЧАЕС мають окремі тарифи:

  • І група інвалідності — 13 376,21 гривні;
  • II група — 10 700,97 гривні;
  • III група — 8 025,73 гривні.

Пенсії військовослужбовцям з інвалідністю

Особам з інвалідністю внаслідок війни нараховуються пенсії залежно від групи інвалідності:

  • І група — 100% від грошового забезпечення;
  • II група — 80%;
  • III група — 60%.

Мінімальні розміри пенсій у 2024 році:

  • І група — 13 604,50 гривні;
  • II група — 10 988,25 гривні;
  • III група — 7 534,80 гривні.

Пенсійні виплати військовим нараховуються за інвалідністю, пов'язаною зі службою, або захворюваннями, що виникли внаслідок служби.