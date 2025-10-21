Люди з інвалідністю в Україні можуть отримувати щомісячну пенсію. Розмір виплати залежить від причини інвалідності, групи та стажу.

Які умови для отримання пенсії по інвалідності?

Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який установлюється інвалідність, визначаються експертними групами медиків. Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність:

у період роботи;

до влаштування на роботу;

після припинення роботи.

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

100% пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

Умовою для призначення даного виду пенсії є наявність страхового стажу від 1 до 15 років залежно від віку людини та групи інвалідності.





Стаж для призначення пенсії по інвалідності / інфографіка ПФУ

Які мінімальні виплати по інвалідності?

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

Мінімальна виплата для людей з інвалідністю за солідарною системою така:

І група – 2 760 гривень;

непрацюючі особи ІІ та ІІІ груп – 2 520 гривень;

працюючі особи ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривні.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

І група – 16 847 гривень;

ІІ група – 13 822 гривні;

ІІІ група – 9 478 гривень.

Розмір пенсії по інвалідності, що настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим:

I група – 9 855 гривень;

II група – 7 884 гривні;

III групи – 6 077 гривень;

для дітей з інвалідністю – 6 077 гривень.

