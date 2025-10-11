Що вигідніше: пенсія за віком чи по інвалідності?

Отримувати одночасно обидві пенсії неможливо, тому доводиться обирати. Втім, часто пенсія за віком є більш вигідною, ніж пенсія по інвалідності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

При III групі інвалідності пенсія по інвалідності менша за пенсію за віком, тож вигідніше обрати пенсію за віком. Водночас при I групі інвалідності обидві пенсії рівні.

Який розмір пенсії за віком в Україні?

Як пояснюють у Пенсійному фонді, щоб вийти на пенсію за віком у 60 років, потрібно мати мінімум 32 роки стажу. Розрахунок залежить від стажу та середньої зарплати: середня зарплата за 3 роки × стаж × індивідуальний коефіцієнт × 1%.

Тобто, при середній зарплаті 15 057,09 грн та повному стажі у 35 років пенсія становитиме 5 269,09 гривень. А ось без достатнього стажу мінімальна пенсія у 2025 році становить 2 361 гривню.

А яку пенсію отримують особи з інвалідністю?

Розмір виплат визначається у відсотках від пенсії за віком:

I група інвалідності – 100% від пенсії за віком;

II група – 90%;

III група – 50%.

До страхового стажу при розрахунку пенсії за віком зараховують також період від встановлення інвалідності до досягнення 60 років. Люди з інвалідністю, які не працювали, отримують соціальну допомогу у розмірі 2 361 гривню

Важливо! В Україні пенсія по інвалідності призначається за наявності страхового стажу від 1 до 15 років, залежно від віку та часу отримання інвалідності.

Що ще відомо про розміри пенсій в Україні?