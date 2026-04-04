З квітня частина українців не отримає пенсії по інвалідності: чому виплати скасували

Отримання пенсії по інвалідності не завжди гарантує її безстрокову виплату. Існують умови та нюанси, через які нарахування можуть припинити. Що саме впливає на це рішення та кого стосується, читайте далі.

Кому припинять виплачувати пенсію по інвалідності?

У Пенсійному фонді розповіли, що пенсія по інвалідності призначається на визначений період, тому після його завершення нарахування автоматично припиняється, якщо статус не підтверджено повторно.

Тому тут ключовим фактором є своєчасне проходження повторного огляду. Останні зміни в системі оцінювання стану здоров’я, впроваджені за участі Міністерство охорони здоров'я України, передбачають новий підхід до визначення повсякденного функціонування особи.

Зверніть увагу! У зв’язку з цим частина людей, яким інвалідність була встановлена раніше, повинні пройти повторну оцінку, інакше їхні виплати можуть бути зупинені.

Зокрема, обов’язковий перегляд стосувався:

чоловіків віком від 25 до 60 років із другою або третьою групою інвалідності, які мали пройти переогляд у 2022 – 2024 роках, але не зробили цього. Для них було визначено окремий період для проходження оцінювання.

водночас для інших категорій осіб крайній термін повторного огляду продовжено було до 1 квітня 2026 року.

Кому не можуть скасувати пенсію по інвалідності?

Важливо, що ці вимоги не є універсальними. Вони не застосовуються до осіб із безстроково встановленою інвалідністю, тих, кому статус призначено вже після оновлення системи, а також до військовослужбовців і представників цивільного захисту.

Зауважте! Окремі винятки передбачені й для людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, у зонах бойових дій або мають тяжкі порушення функцій організму.

Окрім цього, варто враховувати й соціальні аспекти. Особи з інвалідністю не мають автоматичних пільг на оплату комунальних послуг, однак можуть оформити житлову субсидію за загальними правилами.

У разі припинення виплат важливо не зволікати зі зверненням. Рекомендується звернутися до органів Пенсійного фонду України, щоб уточнити причину зупинки нарахувань і відновити виплати за наявності підстав.

