Чи зросте пенсія з 1 листопада: на які виплати чекати людям з II групою інвалідності

Останній місяць осені принесе українцям з обмеженими можливостями оновлені правила нарахування державної підтримки. Окрім базових грошових переказів, ця категорія громадян має право на солідний пакет соціальних послуг та знижок.

Які суми надійдуть на рахунки людей з інвалідністю у листопаді

Люди з інвалідністю II групи за наявності необхідного страхового стажу можуть отримувати пенсію в розмірі 90% пенсії за віком. Якщо права на пенсію немає, за дотримання встановлених законом умов можна оформити державну соціальну допомогу.

У 2026 році її розмір для людей з інвалідністю II групи становить 2 076 гривень на місяць, повідомляє Пенсійний фонд України.

Сума розраховується індивідуально, проте для людей, які мають інвалідність з дитинства, вона є фіксованою. Однак особливі умови фінансової підтримки передбачені для захисників та ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Учасники бойових дій з другою групою інвалідності мають отримувати щонайменше 13 822 гривні, що дорівнює 80% їхнього грошового забезпечення.

Водночас для "чорнобильців" мінімальна межа пенсійної виплати зафіксована на рівні 7 884 гривні.

Як зекономити на лікуванні та комуналці

Статус особи з інвалідністю дозволяє суттєво зменшити витрати на медикаменти. Рецептурні препарати можна купувати за половину вартості, а громадяни з мінімальними доходами отримують їх абсолютно безкоштовно.

Крім того, держава повністю або частково компенсує вартість протезів, колісних крісел та слухових апаратів.

Прямих пільг на оплату газу, світла чи опалення для другої групи немає, проте кожен може оформити житлову субсидію. Винятком є лише ті, хто втратив здоров'я через війну або професійне захворювання – їм надається знижка на комунальні послуги від 50% до 100%.

Що варто знати про безкоштовний проїзд та роботу

Українці з цією групою не платять за проїзд у міському транспорті, а мешканці столиці можуть активувати пільгу через "картку киянина" в Ощадбанку. З 1 жовтня до 15 травня також діє знижка 50% на квитки у потягах, літаках та міжміських автобусах.

На робочому місці такі працівники мають право на індивідуальний графік, відмову від нічних змін та працевлаштування без випробувального терміну.

Які є доплати до пенсії

Нагадаємо, що пенсіонери, які потребують постійного догляду, мають право на додаткову надбавку в розмірі 40% від прожиткового мінімуму. Для цього достатньо подати відповідну заяву до Пенсійного фонду.

Також українські біженці можуть оформити інвалідність дистанційно, пройшовши обстеження в країні перебування, після чого іноземні лікарі передадуть усі необхідні документи до ПФУ.