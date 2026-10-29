Увеличится ли пенсия с 1 ноября: на какие выплаты рассчитывать людям со II группой инвалидности

Какие суммы поступят на счета людей с инвалидностью в ноябре

Люди с инвалидностью II группы при наличии необходимого страхового стажа могут получать пенсию в размере 90% пенсии по возрасту. Если права на пенсию нет, при соблюдении установленных законом условий можно оформить государственную социальную помощь.

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В 2026 году ее размер для людей с инвалидностью II группы составляет 2 076 гривен в месяц, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Сумма рассчитывается индивидуально, однако для людей, имеющих инвалидность с детства, она является фиксированной. Тем не менее особые условия финансовой поддержки предусмотрены для защитников и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Участники боевых действий со второй группой инвалидности должны получать не менее 13 822 гривен, что равно 80% их денежного обеспечения.

В то же время для "чернобыльцев" минимальный размер пенсионной выплаты зафиксирован на уровне 7 884 гривен.

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Как сэкономить на лечении и коммунальных услугах

Статус человека с инвалидностью позволяет существенно сократить расходы на лекарства. Рецептурные препараты можно покупать за половину стоимости, а граждане с минимальными доходами получают их совершенно бесплатно.

Кроме того, государство полностью или частично компенсирует стоимость протезов, инвалидных колясок и слуховых аппаратов.

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Прямых льгот на оплату газа, света или отопления для второй группы нет, однако каждый может оформить жилищную субсидию. Исключение составляют только те, кто утратил здоровье из-за войны или профессионального заболевания – им предоставляется скидка на коммунальные услуги от 50% до 100%.

Что стоит знать о бесплатном проезде и работе

Украинцы с этой группой не платят за проезд в городском транспорте, а жители столицы могут активировать льготу через "карту киевлянина" в Ощадбанке. С 1 октября по 15 мая также действует скидка 50% на билеты в поездах, самолетах и междугородних автобусах.

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На рабочем месте такие работники имеют право на индивидуальный график, отказ от ночных смен и трудоустройство без испытательного срока.

Какие существуют доплаты к пенсии

Напомним, что пенсионеры, нуждающиеся в постоянном уходе, имеют право на дополнительную надбавку в размере 40% от прожиточного минимума. Для этого достаточно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Также украинские беженцы могут оформить инвалидность дистанционно, пройдя обследование в стране пребывания, после чего иностранные врачи передадут все необходимые документы в ПФУ.