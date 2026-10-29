Чи зросте пенсія з 1 листопада: на які виплати чекати людям з II групою інвалідності

Виплати по інвалідності / Pexels
Останній місяць осені принесе українцям з обмеженими можливостями оновлені правила нарахування державної підтримки. Окрім базових грошових переказів, ця категорія громадян має право на солідний пакет соціальних послуг та знижок.
Які суми надійдуть на рахунки людей з інвалідністю у листопаді
Люди з інвалідністю II групи за наявності необхідного страхового стажу можуть отримувати пенсію в розмірі 90% пенсії за віком. Якщо права на пенсію немає, за дотримання встановлених законом умов можна оформити державну соціальну допомогу.
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У 2026 році її розмір для людей з інвалідністю II групи становить 2 076 гривень на місяць, повідомляє Пенсійний фонд України.
Сума розраховується індивідуально, проте для людей, які мають інвалідність з дитинства, вона є фіксованою. Однак особливі умови фінансової підтримки передбачені для захисників та ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
- Учасники бойових дій з другою групою інвалідності мають отримувати щонайменше 13 822 гривні, що дорівнює 80% їхнього грошового забезпечення.
- Водночас для "чорнобильців" мінімальна межа пенсійної виплати зафіксована на рівні 7 884 гривні.
Як зекономити на лікуванні та комуналці
Статус особи з інвалідністю дозволяє суттєво зменшити витрати на медикаменти. Рецептурні препарати можна купувати за половину вартості, а громадяни з мінімальними доходами отримують їх абсолютно безкоштовно.
Крім того, держава повністю або частково компенсує вартість протезів, колісних крісел та слухових апаратів.
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Прямих пільг на оплату газу, світла чи опалення для другої групи немає, проте кожен може оформити житлову субсидію. Винятком є лише ті, хто втратив здоров'я через війну або професійне захворювання – їм надається знижка на комунальні послуги від 50% до 100%.
Що варто знати про безкоштовний проїзд та роботу
Українці з цією групою не платять за проїзд у міському транспорті, а мешканці столиці можуть активувати пільгу через "картку киянина" в Ощадбанку. З 1 жовтня до 15 травня також діє знижка 50% на квитки у потягах, літаках та міжміських автобусах.
На робочому місці такі працівники мають право на індивідуальний графік, відмову від нічних змін та працевлаштування без випробувального терміну.
Які є доплати до пенсії
Нагадаємо, що пенсіонери, які потребують постійного догляду, мають право на додаткову надбавку в розмірі 40% від прожиткового мінімуму. Для цього достатньо подати відповідну заяву до Пенсійного фонду.
Також українські біженці можуть оформити інвалідність дистанційно, пройшовши обстеження в країні перебування, після чого іноземні лікарі передадуть усі необхідні документи до ПФУ.
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