Пенсія по інвалідності у жовтні: кому дадуть 100% замість 50%

Держава продовжує фінансово підтримувати громадян, які втратили здоров'я, проте фінальна цифра у банківському сповіщенні може суттєво відрізнятися. Усе залежить від життєвих обставин, за яких людина отримала свій статус, та своєчасності подання документів.

Кому та скільки нарахують у жовтні по інвалідності

Якщо інвалідність пов'язана із загальним захворюванням, українцям виплачують 50% від пенсії за віком, але ця сума не може бути меншою за 2 595 гривень. Водночас для постраждалих внаслідок війни чи Чорнобильської катастрофи діють значно вищі гарантії, про що повідомляє Пенсійний фонд.

Зокрема, ветерани з III групою інвалідності внаслідок війни отримують щонайменше 10 625 гривень. Для "чорнобильців" цієї ж групи мінімальна виплата зафіксована на рівні 6 813,10 гривні, а для безпосередніх ліквідаторів аварії на ЧАЕС вона сягає 12 392,13 гривні.

Як не втратити час та гроші під час оформлення

Пенсію призначають на весь період встановленої інвалідності, але тут є важливий нюанс.

Якщо звернутися за виплатою протягом трьох місяців від дати встановлення інвалідності, пенсію призначають від цієї дати,

– пояснюють фахівці.

Якщо ж ви запізнитеся, гроші почнуть нараховувати лише з дня подання заяви, і попередні місяці компенсовані не будуть. Подати пакет документів (паспорт, податковий номер та довідки про стаж) можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду чи ЦНАПі.

А для тих, хто цінує свій час або перебуває за кордоном, доступне онлайн-оформлення через вебпортал ПФУ або відправка паперів поштою.

Які ще доплати до пенсії можна отримати восени?

Нагадаємо, що українська пенсійна система передбачає низку додаткових бонусів. Як ми писали раніше, непрацюючі військові пенсіонери та особи з інвалідністю можуть оформити щомісячну надбавку у розмірі майже 1 300 гривень. Головна умова – наявність на їхньому повному утриманні непрацездатних членів родини.

Крім того, працівники бюджетної сфери (освітяни, медики) при виході на пенсію за вислугою років мають право на одноразову виплату десяти окладів. А пенсіонери, які досягли 70-річного віку, автоматично отримують вікову надбавку від 300 до 570 гривень, якщо їхня базова пенсія не перевищує 10 340 гривень. Головне – вчасно оновлювати свої дані в реєстрах, щоб держава бачила ваші актуальні статуси.