Кому держава виплатить одразу десять окладів

Право на отримання значної одноразової грошової допомоги мають працівники бюджетної сфери, зокрема освітяни та медики. За виконання визначених законом умов їм нараховують суму, що дорівнює десяти місячним пенсіям, про що пише Пенсійний фонд України.

Головною вимогою для отримання цих коштів є наявність достатнього страхового стажу на відповідних посадах. Чоловікам необхідно відпрацювати щонайменше 35 років, а жінкам – не менше 30 років.

Зауважте! До цього переліку входять загальноосвітні, музичні та художні школи, дитячі садки, лікарні, поліклініки, аптеки, а також заклади професійно-технічної освіти.

Які додаткові вимоги діють для оформлення виплати

Щоб гроші надійшли на рахунок, до моменту призначення цієї пенсії людина не повинна отримувати жодних інших пенсійних виплат. При цьому законодавство дозволяє підсумовувати стаж, який ви здобули під час роботи у закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.

Грошова допомога у розмірі десяти окладів виплачується лише один раз – у день призначення пенсії за вислугу років,

– наголошують у відомстві.

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Повторно скористатися цим правом неможливо, а сама виплата призначається лише за умови звільнення з посади, яка дає на неї право. Підтвердити свій стаж можна записами у трудовій книжці та даними з реєстру застрахованих осіб.

Які ще надбавки до пенсії існують в Україні?

Українська пенсійна система передбачає низку інших бонусів за особливі заслуги чи понаднормову роботу. Наприклад, як ми писали раніше, видатні спортсмени та матері, які виховали п'ятьох і більше дітей, можуть отримувати щомісячну доплату в розмірі від 31% до 35% прожиткового мінімуму (до 908 гривень).

Крім того, якщо ви працювали довше за встановлену норму, за кожен додатковий рік стажу пенсія збільшується на 1%.