Кому и сколько начислят в октябре по инвалидности

Если инвалидность связана с общим заболеванием, украинцам выплачивают 50% от пенсии по возрасту, но эта сумма не может быть меньше 2 595 гривен. В то же время для пострадавших в результате войны или Чернобыльской катастрофы действуют значительно более высокие гарантии, что сообщает Пенсионный фонд.

В частности, ветераны с III группой инвалидности вследствие войны получают не менее 10 625 гривен. Для "чернобыльцев" этой же группы минимальная выплата зафиксирована на уровне 6 813,10 гривен, а для непосредственных ликвидаторов аварии на ЧАЭС она достигает 12 392,13 гривен.

Как не потерять время и деньги при оформлении

Пенсию назначают на весь период установленной инвалидности, но здесь есть важный нюанс.

Если обратиться за выплатой в течение трех месяцев с даты установления инвалидности, пенсию назначают с этой даты,

– поясняют специалисты.

Если же вы опоздаете, деньги начнут начислять только со дня подачи заявления, а предыдущие месяцы компенсированы не будут. Подать пакет документов (паспорт, налоговый номер и справки о стаже) можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда или в ЦПАУ.

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А для тех, кто ценит свое время или находится за границей, доступно онлайн-оформление через веб-портал ПФУ или отправка документов по почте.

Что еще можно получить в качестве доплат к пенсии осенью?

Напомним, что украинская пенсионная система предусматривает ряд дополнительных бонусов. Как мы как уже писали ранее, неработающие военные пенсионеры и лица с инвалидностью могут оформить ежемесячную надбавку в размере почти 1 300 гривен. Главное условие – наличие на их полном иждивении нетрудоспособных членов семьи.

Кроме того, работники бюджетной сферы (педагоги, медики) при выходе на пенсию по выслуге лет имеют право на единовременную выплату в размере десяти окладов. А пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, автоматически получают возрастную надбавку от 300 до 570 гривен, если их базовая пенсия не превышает 10 340 гривен. Главное – своевременно обновлять свои данные в реестрах, чтобы государство видела ваши актуальные статусы.