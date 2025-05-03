Пенсія для людей з інвалідністю ІІІ групи: хто може розраховувати на доплати травні
- Пенсії в Україні індексували на 11,5% з 1 березня, але це не торкнеться людей з інвалідністю ІІІ групи.
- Виплати для людей з інвалідністю залежать від страхового стажу і розраховуються індивідуально, а вікові доплати нараховуються автоматично, якщо пенсія не перевищує 10 340,35 гривень.
Навесні частина українців може отримати надбавку до пенсії. У цю категорію потрапили пенсіонери з інвалідністю, проте лише з окремих категорій.
Чи отримають люди з інвалідністю ІІІ групи доплату в травні
Підвищення пенсій з 1 травня чекає на тих людей, яким упродовж місяця виповниться 70, 75 або 80 років, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Вікові надбавки:
- 570 гривень – для осіб віком від 80 років;
- 456 гривень – для тих, кому виповнилося від 75 років;
- 300 гривень – для осіб віком від 70 років.
Вікові доплати нараховують автоматично, якщо загальна сума пенсії не перевищує 10 340,35 гривень.
Цікаво! Розмір виплат для людей з інвалідністю також залежить від страхового стажу, тобто періоду, протягом якого встановлено діагноз. Що більший стаж, то вищий розмір виплат. Тому в кожному випадку він розраховується індивідуально. Розрахувати стаж допоможе ПФУ.
Чи проіндексували пенсії людям з інвалідністю ІІІ групи
З 1 березня на 11,5% проіндексували пенсії українців. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме 100 гривень, а максимальний – 1 500 гривень, тож у квітні-травні українці отримуватимуть оновлену пенсію.
Виплати проіндексують для:
- 9,2 мільйона пенсіонерів, яким пенсію призначили за віком;
- 672 тисячі пенсіонерів силових відомств;
- 98 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності та у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- 79,6 тисяч пенсіонерів з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій;
- 23,4 тисячі пенсіонерів - колишніх працівників органів влади та державних службовців.
Проте людей з інвалідністю ІІІ групи інших категорій індексація не торкнеться. Для них розмір виплат розраховується на основі мінімальної зарплатні, яка у 2025 році не зміниться.