Получат ли люди с инвалидностью III группы доплату в мае
Повышение пенсий с 1 мая ждет тех людей, которым в течение месяца исполнится 70, 75 или 80 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Возрастные надбавки:
- 570 гривен – для лиц в возрасте от 80 лет;
- 456 гривен – для тех, кому исполнилось от 75 лет;
- 300 гривен – для лиц в возрасте от 70 лет.
Возрастные доплаты начисляют автоматически, если общая сумма пенсии не превышает 10 340,35 гривен.
Интересно! Размер выплат для людей с инвалидностью также зависит от страхового стажа, то есть периода, в течение которого установлен диагноз. Чем больше стаж, тем выше размер выплат. Поэтому в каждом случае он рассчитывается индивидуально. Рассчитать стаж поможет ПФУ.
Проиндексировали ли пенсии людям с инвалидностью III группы
С 1 марта на 11,5% проиндексировали пенсии украинцев. Минимальный размер повышения пенсий составит 100 гривен, а максимальный – 1 500 гривен, поэтому в апреле-мае украинцы будут получать обновленную пенсию.
Выплаты проиндексируют для:
- 9,2 миллиона пенсионеров, которым пенсию назначили по возрасту;
- 672 тысячи пенсионеров силовых ведомств;
- 98 тысяч человек, которые получают пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы;
- 79,6 тысяч пенсионеров с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий;
- 23,4 тысячи пенсионеров - бывших работников органов власти и государственных служащих.
Однако людей с инвалидностью ІІІ группы других категорий индексация не коснется. Для них размер выплат рассчитывается на основе минимальной зарплаты, которая в 2025 году не изменится.