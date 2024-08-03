Виплати по інвалідності у серпні: чи буде підвищення
3 серпня 2024, 15:33Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Пенсіонерам, які отримують виплати по інвалідності, надійдуть їх кошти як зазвичай. Їх розмір залежатиме від групи каліцтва особи.
Пенсія по інвалідності у серпні
Пенсію по інвалідності призначають у разі травми або серйозної хвороби. Її розмір залежить від групи каліцтва, страхового стажу та результатів повторного огляду.
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Нині мінімальні пенсії по інвалідності у серпні становлять:
- особи з інвалідністю I групи — 2 760 гривень;
- непрацюючі особи з інвалідністю II та III груп — 2 520 гривень;
- працюючі особи з інвалідністю II та III груп — 2 093 тисячі гривень.
Також у серпні деякі особи з інвалідністю можуть отримати одноразову надбавку до виплат. Мовиться про осіб, які мають суттєві заслуги перед державою, а призначать їх в час Дня Незалежності України.