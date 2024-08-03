Виплати по інвалідності у серпні: чи буде підвищення

Пенсіонерам, які отримують виплати по інвалідності, надійдуть їх кошти як зазвичай. Їх розмір залежатиме від групи каліцтва особи.

Пенсія по інвалідності у серпні

Пенсію по інвалідності призначають у разі травми або серйозної хвороби. Її розмір залежить від групи каліцтва, страхового стажу та результатів повторного огляду.

Читайте також Яка пенсія у поліцейських і як вона нараховується

Нині мінімальні пенсії по інвалідності у серпні становлять:

особи з інвалідністю I групи — 2 760 гривень;

непрацюючі особи з інвалідністю II та III груп — 2 520 гривень;

працюючі особи з інвалідністю II та III груп — 2 093 тисячі гривень.

Також у серпні деякі особи з інвалідністю можуть отримати одноразову надбавку до виплат. Мовиться про осіб, які мають суттєві заслуги перед державою, а призначать їх в час Дня Незалежності України.