Пенсия по инвалидности в августе

Пенсию по инвалидности назначают в случае травмы или серьезной болезни. Ее размер зависит от группы увечья, страхового стажа и результатов повторного осмотра.

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Сейчас минимальные пенсии по инвалидности в августе составляют:

лица с инвалидностью I группы – 2 760 гривен;

неработающие лица с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;

работающие лица с инвалидностью II и III групп – 2 093 тысячи гривен.

Также в августе некоторые лица с инвалидностью могут получить единовременную надбавку к выплатам. Говорится о лицах, которые имеют существенные заслуги перед государством, а назначат их во время Дня Независимости Украины.