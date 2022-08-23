Як військовому оформити пенсію по інвалідності: важливі нюанси

В Україні військовослужбовці можуть оформити пенсію по інвалідності. Її розмір визначається у відсотках від суми заробітку військового.

Умовою призначення пенсії по інвалідності є настання інвалідності у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення з неї. Щоб оформити виплати – необхідно зібрати низку документів.

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Як встановлюють групу інвалідності

Групу, причину інвалідності встановлює медико-соціальна експертна комісія (МСЕК). Залежно від причини інвалідності особа може бути віднесена до однієї з двох категорій:

особа з інвалідністю внаслідок війни – через травми або захворювання, одержані під час захисту батьківщини, виконання обов’язків військової служби тощо;

інші особи з інвалідністю з-поміж військовослужбовців – через каліцтво, не пов’язане з виконанням обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби.

До речі, під час призначення пенсії за інвалідністю військовослужбовцю наявність страхового стажу значення не має.

Розмір пенсії по інвалідності

Розмір пенсії по інвалідності визначається у відсотках від суми заробітку військовослужбовця. Така сама схема розповсюджується і на тероборонівців, які згідно з контрактом отримують грошове забезпечення:

особи з інвалідністю внаслідок війни:

100% – I група;

80% – ІІ група;

60% – ІІІ група;

інші особи з інвалідністю:

70% – І група;

60% – ІІ група;

40% – ІІІ група.

Нині мінімальний розмір пенсій за інвалідністю становить від 100% до 130% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб – на 1 липня цього року складає 2 027 гривень.

Отже, залежно від групи інвалідності та її причини мінімальна пенсія становить від 2 027 до 2 635 гривень.

Підвищення пенсії по інвалідності

Підвищення пенсії по інвалідності від 10% до 30% встановлюється залежно від групи інвалідності та рангу особам, які:

мають вищий ступінь звання або посади;

проходять контракту на військову службу;

є працівниками органів МВС.

Які документи потрібні для оформлення пенсії по інвалідності

Для оформлення пенсії по інвалідності подаються такі документи:

листова заява про призначення пенсії;

паспорт чи свідоцтво про народження (для дітей). Якщо у вас є ID-паспорт, потрібна ще довідка про реєстрацію місця проживання, яку видають разом з паспортом;

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

трудова книжка або інші документи, які підтверджують стаж + відомість про заробітну плату (для УБД);

документи, що засвідчують особливий статус особи (наприклад: довідка з МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни);

фотографія (необхідна для оформлення пенсійного посвідчення).

Для військовослужбовців

Якщо мова йде про військовослужбовців строкової служби, до заяви для оформлення пенсії по інвалідності потрібно додати ще свідоцтво про хворобу, видане та завірене військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку або довідка військово-лікарської комісії (копія).

Для звільнених з військової служби

Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то до заяви про призначення пенсії потрібно додати:

довідку військового комісаріату про проходження військової служби з зазначенням дати призову, дати та підстави звільнення з військової служби;

висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

Військовим виплатять одноразову грошову допомогу

Верховна Рада підтримала законопроєкт про виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям. Її може отримати певна категорія захисників.

Якщо військовослужбовцю, військовозобов'язаному або резервісту після первинного встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності, буде встановлено вищу групу інвалідності або більший відсоток втрати працездатності, це дозволить їм отримати більшу одноразову грошову допомогу.

Виплати здійснюватимуть, враховуючи раніше отриману суму. Це не залежить від терміну, який пройшов з моменту встановлення їм інвалідності або ступеня втрати працездатності.

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Якщо військові перебувають в зоні бойових дій, для них передбачена винагорода у 100 тисяч гривень – "бойові". Однак з їх виплатою можуть бути затримки. В умовах війни виникають труднощі із подачею документів.