Как военному оформить пенсию по инвалидности: важные нюансы

В Украине военнослужащие могут оформить пенсию по инвалидности. Ее размер определяется в процентах от суммы заработка военного.

Условием назначения пенсии по инвалидности является наступление инвалидности в период прохождения службы или не позднее трех месяцев после освобождения от нее. Чтобы оформить выплаты, необходимо собрать ряд документов.

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Как устанавливают группу инвалидности

Группу причину инвалидности устанавливает медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК). В зависимости от причины инвалидности лицо может быть отнесено к одной из двух категорий:

лицо с инвалидностью в результате войны – из-за травм или заболеваний, полученных во время защиты родины, исполнения обязанностей военной службы и т.п.;

другие лица с инвалидностью среди военнослужащих – из-за увечья, не связанного с исполнением обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с прохождением службы.

Кстати, при назначении пенсии по инвалидности военнослужащему наличие страхового стажа значения не имеет.

Размер пенсии по инвалидности

Размер пенсии по инвалидности определяется в процентах от суммы заработка военнослужащего. Такая же схема распространяется и на терробороновцев, которые согласно контракту получают денежное довольствие:

лица с инвалидностью в результате войны:

100% – I группа;

80% – ІІ группа;

60% – ІІІ группа;

другие лица с инвалидностью:

70% – I группа;

60% – ІІ группа;

40% – ІІІ группа.

В настоящее время минимальный размер пенсий по инвалидности составляет от 100% до 130% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц – на 1 июля этого года составляет 2027 гривен.

Следовательно, в зависимости от группы инвалидности и ее причины минимальная пенсия составляет от 2027 до 2635 гривен.

Повышение пенсии по инвалидности

Повышение пенсии по инвалидности от 10% до 30% устанавливается в зависимости от группы инвалидности и ранга лицам, которые:

имеют высшую степень звания или должности;

проходят контракт на военную службу;

являются работниками органов МВД.

Какие документы нужны для оформления пенсии по инвалидности

Для оформления пенсии по инвалидности подаются следующие документы:

листовое заявление о назначении пенсии;

паспорт или свидетельство о рождении (для детей). Если у вас есть ID-паспорт, нужна еще справка о регистрации места жительства, которую выдают вместе с паспортом;

РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие стаж + ведомость о заработной плате (для УБД);

документы, удостоверяющие особый статус личности (например: справка из МСЭК, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны);

фотография (необходима для оформления пенсионного удостоверения).

Для военнослужащих

Если речь идет о военнослужащих срочной службы, к заявлению для оформления пенсии по инвалидности следует добавить еще свидетельство о болезни, выданное и заверенное военным комиссариатом по месту снятия военнослужащего с военного учета или справка военно-врачебной комиссии (копия).

Для уволенных с военной службы

Если инвалидность наступила после увольнения с военной службы, то к заявлению о назначении пенсии следует добавить:

справку военного комиссариата о прохождении военной службы с указанием даты призыва, даты и основания увольнения с военной службы;

заключение МСЭК о том, что инвалидность связана с прохождением военной службы.

Военным выплатят единовременную денежную помощь

Верховная Рада поддержала законопроект о выплате единовременной денежной помощи военнослужащим. Ее может получить определенная категория защитников.

Если военнослужащему, военнообязанному или резервисту после первоначального установления инвалидности или степени потери трудоспособности, будет установлена высшая группа инвалидности или больший процент потери трудоспособности, это позволит получить более одноразовую денежную помощь.

Выплаты будут производиться, учитывая ранее полученную сумму. Это не зависит от срока, прошедшего с момента установления им инвалидности или степени утраты трудоспособности.

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Если военные находятся в зоне боевых действий, для них предусмотрено вознаграждение в 100 тысяч гривен – "боевые". Однако с их выплатой могут быть задержки. В условиях войны возникают сложности с подачей документов.