Финансирование зарплат

Глава Минфина Сергей Марченко пояснил, что во время войны денежное довольствие ВСУ – основная статья госбюджета. Именно поэтому правительство полностью рассчитывалось по зарплатам военным по состоянию на 1 августа. Вместе с тем напомним, что выплаты в августе поступят с опозданием из-за задержек связанных с изменениями в государственном бюджете.

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Украина вынуждена самостоятельно финансировать потребности армии, поскольку западные партнеры не дают деньги на военные цели, – пояснил Марченко. Возможно, потому, что политики стран "не хотят создавать предпосылки для продолжения войны". Сергей Марченко Министр финансов Украины Несмотря на то, что мы здесь потерпевшая сторона, есть агрессор, но на войну средства, как правило, не дают. И считается нормальным, что собственную армию должна финансировать собственная экономика, собственная страна. Сколько не хватает бюджета Согласно подсчетам Минфина, правительству ежемесячно не хватает около 5 миллиардов долларов или где-то 150 – 160 миллиардов гривен для расходов бюджета. Эту разницу министерство пытается перекрыть за счет как внешних ссуд, так и выпуска облигаций на украинском рынке. Поэтому так важна роль Национального банка на данном этапе, несмотря на риски эмиссии гривны. Выкуп Национальным банком облигаций правительства является временным явлением в условиях войны,

– объяснил министр. Также он добавил, что правительство рассчитывает на макрофинансовую помощь от ЕС и новую программу с МВФ. На тему На что потратят миллиард евро помощи Украине от ЕС: объяснение нардепа

Размер зарплаты и выплат военным

В среднем зарплата военных колеблется от 13 до 25 тысяч гривен в зависимости от должности и обязанностей. Если военный находится в тылу, то согласно постановлению Кабмина №168 получает 30 тысяч гривен.

На 100 тысяч гривен могут рассчитывать только военные, находящиеся в зоне боевых действий и только в те дни, в которые непосредственно участвуют в боевых действиях.

Заметьте, что если военный попал в плен или нет никаких сведений о его пребывании, то его семья получает деньги до момента, пока не будет информации, что человек погиб, то есть: 100 тысяч гривен – если военный был в зоне боевых действий,

30 тысяч гривен – если в тылу.

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