Об этом на брифинге рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что украинские военные получат выплаты уже в конце месяца. Расчеты, которые это гарантируют, уже сделаны.

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Задержки связаны с госбюджетом

Заниматься не стоит. По словам Анны Маляр, соответствующие задержки связаны с изменениями в государственном бюджете. В то же время, она отметила, что наша страна, а точнее ее экономика, переживает экстремальную ситуацию.

Поэтому правительству необходимо решать ряд сложных вопросов. Но, уверила Маляр, оборона остается в приоритете. Так что каждый военный получит средства, которые должен. Просто часть из них может поступить на счета на 2-3 недели позже, если сравнивать с прошлыми месяцами.

В предыдущие месяцы мы выстроили ритм: в первой половине места МОУ переводило средства на выплаты ежемесячного денежного довольствия военнослужащих. Во второй половине месяца МОУ финансировали дополнительные выплаты за несение службы во время военного положения и непосредственное участие в боевых действиях,

– добавила Маляр.

Под ежемесячным обеспечением подразумеваются должностные оклады, выплаты за воинские звания, а также выслугу лет.

Кроме того, Анна Маляр отметила, что по сравнению с июнем выплаты за июль возрастут на 15 процентов. Если говорить об общей сумме, то речь идет о 70 миллиардах гривен.

Какие специальности нужны армии

Напомним, что накануне секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ветеран АТО Роман Костенко рассказал, каких специальностей не хватает в ВСУ . По его словам, сейчас воинские части укомплектовываются не по количеству, а с учетом закрытия необходимых специальностей.

К примеру, пехотинцев сейчас не набирают, ведь их количество достаточно. Но есть потребность в водителях. Также редка специальность оператор противотанковых ракет.

В то же время Костенко отметил, что сейчас из добровольцев без опыта и людей с опытом воевать выбирают других. Им ведь нужно посвятить минимум времени, чтобы отправить воевать и защищать Родину.

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 14 августа: смотрите видео