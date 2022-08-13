В Украине страховой стаж для мужчин составляет 35 лет, а для женщин – 30. Но есть те, кто не имел возможности накопить это количество. Рассказываем, на какую пенсию они могут рассчитывать в этом случае.

Читайте также Когда военным можно рассчитывать на пенсию по инвалидности: объяснение Пенсионного фонда

Предусмотрена социальная пенсия

На пенсию можно выйти в 60 лет при условии накопления соответствующего страхового стажа. Если этого достичь не удалось, то государство обеспечивает выплаты, но уже после 65 лет. Именно в этом возрасте гражданин Украины имеет право оформить временную помощь, которую еще в народе называют социальной пенсией.

Сразу оговоримся, что социальную пенсию для тех, у кого недостаточный стаж, пересчитывают каждые полгода. На ее сумму будут влиять имущественные изменения и среднемесячный совокупный доход.

Важно! Рассчитывать на этот вид помощи могут не все. Речь идет только о тех, у кого страховой стаж составляет не менее 15 лет!

Что нужно для получения помощи

Прежде всего лицу следует обратиться в местные органы социальной защиты. Это может быть отдел как по месту регистрации, так и по фактическому проживанию. Если оформление происходит не по месту регистрации, то необходимо будет предоставить документ из Управления труда и социальной защиты населения. В нем должно быть указано, что соответствующую финансовую помощь человек не получает.

Кроме того, следует предоставить другой пакет документов:

документ, удостоверяющий личность и место жительства;

идентификационный налоговый номер;

справку о страховом стаже (в течение 5 рабочих дней выдается в Пенсионном фонде по запросу пенсионера);

декларацию о доходах, а также имущественном положении (необходимо заполнить, учитывая справки о доходах каждого члена семьи) за последние 6 месяцев.

Каким будет размер выплаты

Сразу заметим, что получать такие пенсионеры будут не более 2 600 гривен. Ровно таковым с 1 июля является прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

А сама формула рассчитывается следующим образом: государство выплатит разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, а также среднемесячным общим доходом семьи лица с расчетом на одного. А пересматривают выплаты каждые полгода потому, что за этот промежуток времени необходимо будет подавать документы о финансовом положении.

Достойно внимания – в Украине продолжат мобилизацию и военное положение: смотрите видео