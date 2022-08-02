Этот миллиард евро является частью крупного пакета поддержки Украины на общую сумму в 9 миллиардов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, полученные средства пойдут на финансирование первоочередных бюджетных нужд.

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Деньги покроют бюджетные разрывы

Детальнее об этом в эфире 24 канала рассказал первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Он отметил, что хоть миллиард евро большая сумма, в контексте актуальных потребностей Украины это не так много. К примеру, эта сумма является шестой частью того, что наше государство потратило в июне, и третью военного бюджета, который в поддержку войск, закупку и ремонт оборудования, выплаты военнослужащим и их семьям.

Следовательно, полученные деньги будут не "дополнительными", а направленными на закрытие бюджетного разрыва или дефицита. Железняк объяснил, что математика очень проста – в июле расходы госбюджета несколько уменьшились, но все равно составили 170 миллиардов гривен. Его наполнение было таким:

60 миллиардов гривен принесли налоги,

20 миллиардов гривен – таможня,

рекордная сумма беспроцентных грантов от иностранных правительств – 80 миллиардов гривен.

"Ну и, к сожалению, Нацбанк напечатал достаточно большую сумму денег – почти 30 миллиардов", – добавил нардеп.

Ответ на вопрос: эти деньги пойдут туда, куда сейчас идет почти каждая копейка из государственного бюджета – либо военные нужды, либо социальные нужды, социальные выплаты. Других расходов у нас в стране сейчас почти нет,

– подытожил Железняк.

Как ЕС поддерживает Украину: коротко

В июле Европейский Союз принял предоставление Украине еще одного – уже пятого транша военной помощи для защиты от агрессии россии. Ее размер составит 500 миллионов евро.

Предыдущие 500 миллионов евро военной помощи в ЕС утвердили в конце мая.

Кроме того, в мае наши европейские партнеры также выделили Украине транш макрофинансовой помощи на сумму 600 миллионов евро.

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