Цей мільярд євро є частиною великого пакета підтримки України загальною сумою у 9 мільярдів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, отримані кошти підуть на фінансування першочергових бюджетних потреб.

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Гроші покриють бюджетні розриви

Детальніше про це в ефірі 24 каналу розказав перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Він зауважив, що хоч мільярд євро є великою сумою, у контексті актуальних потреб України це не так багато. До прикладу, ця сума є шостою частиною того, що наша держава витратила у червні, та третиною військового бюджету, який на підтримку військ, закупівлю та ремонт обладнання, виплати військовослужбовцям та їхнім сім'ям тощо.

Відтак, отримані гроші будуть не "додатковими", а спрямованими на закриття бюджетного розриву або дефіциту. Железняк пояснив, що математика є дуже простою – у липні витрати держбюджету дещо зменшилися, але все одно склали 170 мільярдів гривень. Натомість його наповнення було таким:

60 мільярдів гривень принесли податки,

20 мільярдів гривень – митниця,

рекордна сума безвідсоткових грантів від іноземних урядів – 80 мільярдів гривень.

"Ну і, на жаль, Нацбанк надрукував достатньо велику суму грошей – майже 30 мільярдів", – додав нардеп.

Відповідь на запитання: ці гроші підуть туди, куди зараз йде майже кожна копійка з державного бюджету – або на військові потреби, або на соціальні потреби, соціальні виплати. Інших видатків у нас в країні зараз майже немає,

– підсумував Железняк.

Як ЄС підтримує Україну: коротко

У липні Європейський Союз ухвалив надання Україні ще одного – вже п'ятого траншу військової допомоги для захисту вір агресії росії. Його розмір складе 500 мільйонів євро.

Попередні 500 мільйонів євро військової допомоги у ЄС затвердили наприкінці травня.

Крім того, у травні наші європейські партнери також виділили України транш макрофінансової допомоги на суму 600 мільйонів євро.

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