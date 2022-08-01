Грошова допомога від ЄС

"Перший транш у 500 мільйонів євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра", – поділився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Він також підкреслив, що 1 мільярд євро – це лише частина великого пакета підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 мільярдів євро.

Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб,
– поділився Шмигаль.

Також прем'єр подякував ЄС за внесок та інвестицію в спільну економічно-фінансову стабільність і безпечне майбутнє.

Фінансова підтримка України з боку ЄС