Мовиться про допомогу у розмірі до 9 мільярдів євро. Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у твітері.

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Вона підтвердила свою непохитну підтримку Україні.

Ми й надалі будемо поруч з Україною – протягом усієї цієї війни та коли почнеться відбудова. Ми пропонуємо нову макрофінансову допомогу Україні до 9 мільярдів євро у 2022 році,

– сказала президентка Європейської комісії.

За її словами, реконструкція має об'єднувати інвестиції та реформи. З часом це допоможе Україні на її європейському шляху.

"Ми пропонуємо платформу реконструкції на чолі з Україною і Європейською комісією. Маємо об’єднати держави-члени ЄС, міжнародних донорів, фінансові установи та інших партнерів", – додала очільниця Єврокомісії.

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У лютому Євросоюз ухвалив рішення надати Україні термінову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 мільярда євро для підтримки стабільності. Перший транш у 600 мільйонів був поділений на 2 частини:

перші 300 мільйонів євро від ЄС Україна отримала 11 березня,

решту – 18 березня.

Другий транш у розмірі 600 мільйонів євро Київ має отримати 20 травня. 5 травня стало відомо, що Європейський Союз додатково виділить Україні 200 мільйонів євро на підтримку переселенців, які через війну переїхали до інших міст та регіонів.

Зверніть увагу! До слова, Володимир Зеленський заявив, що Україна зазнала значних втрат через війну в Україні, за попередніми оцінками, руйнувань вже на 600 мільярдів доларів. А для підтримки економіки потрібно 7 мільярдів доларів допомоги щомісяця.

Зауважимо, що Україна отримує підтримку й від інших фінансових установ та країн. До прикладу:

2 травня Україна отримала чергову частину грантових коштів від донорів Світового банку. Її розмір становить 495 мільйонів євро.

Джо Байден повідомив, що США нададуть Україні пряму фінансову допомогу на суму 500 мільйонів доларів. Гроші надійдуть у наш бюджет як грантова допомога для забезпечення захищених видатків, таких як пенсії, зарплати та соціальні виплати.