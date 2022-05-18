Мовиться про допомогу у розмірі до 9 мільярдів євро. Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у твітері.
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Вона підтвердила свою непохитну підтримку Україні.
Ми й надалі будемо поруч з Україною – протягом усієї цієї війни та коли почнеться відбудова. Ми пропонуємо нову макрофінансову допомогу Україні до 9 мільярдів євро у 2022 році,
– сказала президентка Європейської комісії.
За її словами, реконструкція має об'єднувати інвестиції та реформи. З часом це допоможе Україні на її європейському шляху.
"Ми пропонуємо платформу реконструкції на чолі з Україною і Європейською комісією. Маємо об’єднати держави-члени ЄС, міжнародних донорів, фінансові установи та інших партнерів", – додала очільниця Єврокомісії.
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У лютому Євросоюз ухвалив рішення надати Україні термінову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 мільярда євро для підтримки стабільності. Перший транш у 600 мільйонів був поділений на 2 частини:
- перші 300 мільйонів євро від ЄС Україна отримала 11 березня,
- решту – 18 березня.
Другий транш у розмірі 600 мільйонів євро Київ має отримати 20 травня. 5 травня стало відомо, що Європейський Союз додатково виділить Україні 200 мільйонів євро на підтримку переселенців, які через війну переїхали до інших міст та регіонів.
Зауважимо, що Україна отримує підтримку й від інших фінансових установ та країн. До прикладу:
- 2 травня Україна отримала чергову частину грантових коштів від донорів Світового банку. Її розмір становить 495 мільйонів євро.
- Джо Байден повідомив, що США нададуть Україні пряму фінансову допомогу на суму 500 мільйонів доларів. Гроші надійдуть у наш бюджет як грантова допомога для забезпечення захищених видатків, таких як пенсії, зарплати та соціальні виплати.
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