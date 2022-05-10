Що Моді вимагав за перехід на світлий бік, як європейці збираються зсаджувати Індію з російської збройної голки, а також про перемогу західної дипломатії на індійському фронті – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів український дипломат і громадський діяч, юрист-міжнародник, голова правління ГО "Європейський рух України", керуючий партнер юридичної фірми "ЮМАС", колишній директор Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабінету Міністрів України Вадим Трюхан.

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Візит президентки Єврокомісії до Індії

Вадиме, для чого Урсула фон дер Ляєн їздила до Індії?

Загалом, позиція Індії щодо української вітчизняної війни дуже важлива. На початку російського вторгнення ця держава займала несприятливу для нас позицію.

Пам'ятаю, як брав участь в одному з ток-шоу на індійському телеканалі Respublica на 5 чи 6 день після початку нової активної фази війни. Мене шокувало те, що відбувалося. Панував абсолютний дисбаланс. Індійські телевізійники запросили російських пропагандистів і кожне питання, яке ставив ведучий на очах у чотирьохсот мільйонів глядачів, було зафарбоване в дуже упереджені тони.

Не витримавши, я вирішив вийти зі студії наприкінці шоу на знак протесту. За якийсь час було видно, як позиція офіційного Нью-Делі змінюється. Тамтешні медійники навіть записали інтерв'ю із нашим президентом, десь тижнів зо три тому. Під час спілкування із Зеленським інтерв'юер вже не намагався маніпулювати, як він це робив до того.

Під час візиту / Фото newsonair.com

Примітно також, що індійська сторона не займає більше такої проросійської позиції й під час голосування за останні резолюції ООН. Вважаю за помилку те, що вітчизняні журналісти проігнорували таку подію, як візит Урсули фон дер Ляєн до індійської столиці.

Цій події передувала не менш важлива телефонна розмова Байдена та Моді. Американський лідер поставив тоді собі за мету переконати індійського прем'єра перейти на бік сил добра.

Другий важливий момент полягає в тому, що офіційно глава Єврокомісії не їхала для того, аби провести двосторонню зустріч. Причиною поїздки було оголошено участь у міжнародній конференції, в якій мав брати участь також і російський представник. Так от, індійці пішли на зустріч Європі й відкликали запрошення для росіянина.

Росіяни вважали та і досі вважають Індію своїм стратегічним партнером, тож для них це відкликання було дуже дзвінким дипломатичним ляпасом.

Важливо Зеленський онлайн поговорив з Урсулою фон дер Ляєн і показав другу частину опитувальника ЄС

Повертаючись до суті питання, відзначу, що Індія входить до списку країн, котрі є найбільшими імпортерами зброї. 60-70% всіх імпортних запитів країна задовольняє, закупаючи російську зброю. Хоч між сторонами й було чимало неоднозначностей в історії їхньої співпраці в цьому напрямку.

До прикладу, свого часу Нью-Делі марно проінвестував величезну кількість ресурсів у російський літак 5-го покоління СУ-35, який так і не задовольнив індійську сторону. Та все ж.

Росія та Індія довгий час намагалися вибудувати добросусідські відносини. Відтак, завданням наших партнерів на заході зараз є відірвати Індію від Росії та долучити до демократичного табору держав, які сформували сьогодні антиросійську коаліцію. Для Урсули фон дер Ляєн не складно переконати Нью-Делі перестати купувати російську нафту та зброю.

Крім того, лідерка Європи нагадала про те, що Індії непогано було б хоча б частково підтримати західні санкції проти Кремля. Під час зустрічі пані глава Єврокомісії говорила Нарендрі Моді, що його держава повинна жити не сьогоднішнім часом, а майбутнім. Оскільки в Індії є величезний потенціал для перспективного розвитку на сторіччя вперед.

Вадим Трюхан нагадав про потенціал Індії / Фото з архіву спікера

На позитивний тон зустрічі наштовхнуло те, як шанобливо приймали в Індії високопоставлену європейську чиновницю. Гадаю, що оцінити зустріч можна позитивно. За її підсумком якщо й не відбувся перелом, то принаймні було зроблено серйозний крок в напрямку відлучення Нью-Делі від Москви точно стався.

Тобто те, чого не вдалося зробити американському президентові, було під силу очільниці Єврокомісії?

Коли Байден говорив із Моді, світ ще не дізнався про звірства росіян у Бучі, не відбулося в той час ще й засідання міністрів оборони 43-держав на авіабазі "Рамштайн".

Багато змін сталося, відколи відбулася ця телефонна розмова. Представниця Європи просто дотиснула свого індійського колегу, додала ще одну цеглиночку до фундаменту майбутнього зближення у форматі Захід – Індія – Україна. Ці якісно нові стосунки повинні постати на закладеному фундаменті протягом найближчих якщо не тижнів, то місяців.

Вимоги Індії

Ми знаємо, що індійці дуже підприємливі, за своєю суттю, люди. Що Моді вимагав в обмін на свою лояльність?

Свого часу займаючись юридичною практикою, мав справу і з індусами в тому числі. З ними домовлятися найскладніше. Вони дуже сильні перемовники. Хоч і посміхаються тобі, та все ж ні на йоту не поступляться власними інтересами.

Для Індії ключовим питанням є відкриття доступу до західних ринків збуту. Вони хочуть спільної роботи на рівних із Заходом, котрий до останнього часу, дещо зверхньо поглядав зокрема і на Індію. А, між іншим, за деякими прогнозами західних фінансових аналітиків, до 2035-го року саме індійській економіці судилося стати найбільш розвинутою. Тому тут є за що поборотися.

Тому то, до речі, в рамках візиту Урсули фон дер Ляєн і було проголошено про створення міжнародної комісії з торгівлі та технологій. Бонусом було оголошено про активізацію переговорів стосовно створення Зони вільної торгівлі між ЄС та Індією.

Європейці нарешті вбачають у своїх східних індійських партнерах гідних ведення спільних справ такого масштабу людей. Не забуваючи водночас і про вигоди власні від оновленої моделі співпраці. Тому тут я б радше наголосив на взаємній вигоді обох сторін від побудови тісної двосторонньої співпраці, а не суто на преференціях для Індії.

Європа буде зсаджувати Індію з російської збройної голки?

Так, і це теж. До розмов про Зону вільної торгівлі додався і діалог про потребу замістити російську зброю для Індії європейською. Урсула фон дер Ляєн від імені Євросоюзу запевнила Моді, що ця індійська потреба буде задоволена.

Окремо слід зупинитися на запиті індійської сторони щодо отримання західних технологій. Це саме те, чого зараз ця країна потребує чи не найбільше.

То можна сказати, що Індія тепер на нашому боці у протистоянні з Кремлем?

Певною мірою це так. Однак не повністю. Індія не одразу припинить купувати російську зброю чи нафту. Так побудовані моделі ведення справ на зовнішньополітичній арені у більшості східних держав. Заходу тепер потрібно підтримувати постійний контакт із Нью-Делі, щоб дедалі більше переконувати у правильності "світлого шляху", якому Індія вже починає віддавати перевагу перед шляхом темним.

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