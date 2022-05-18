Речь идет о помощи в размере до 9 миллиардов евро. Об этом Урсула фон дер Ляен сообщила в твиттере.

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Она подтвердила свою непреклонную поддержку Украине.

Мы и дальше будем рядом с Украиной – на протяжении всей этой войны и когда начнется восстановление. Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь Украине до 9 миллиардов евро в 2022 году,
– сказала президент Европейской комиссии.

По ее словам, реконструкция должна объединять инвестиции и реформы. С течением времени это поможет Украине на ее европейском пути.

"Мы предлагаем платформу реконструкции во главе с Украиной и Европейской комиссией. Должны объединить государства-члены ЕС, международных доноров, финансовые учреждения и других партнеров", – добавила глава Еврокомиссии.

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В феврале Евросоюз принял решение оказать Украине срочную макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро для поддержания стабильности. Первый транш в 600 миллионов был разделен на 2 части.

  • первые 300 миллионов евро от ЕС Украина получила 11 марта,
  • остальное – 18 марта.

Второй транш в размере 600 миллионов евро Киев должен получить 20 мая. 5 мая стало известно, что Европейский Союз дополнительно выделит Украине 200 миллионов евро в поддержку переселенцев, которые из-за войны переехали в другие города и регионы.

Заметим, что Украина получает поддержку от других финансовых учреждений и стран. К примеру:

  • 2 мая Украина получила очередную часть грантовых средств от доноров Всемирного банка. Ее размер составляет 495 миллионов евро.
  • Джо Байден сообщил, что США окажут Украине прямую финансовую помощь на сумму 500 миллионов долларов. Деньги поступят в наш бюджет в качестве грантовой помощи для обеспечения защищенных расходов, таких как пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

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