Денежная помощь от ЕС

"Первый транш в 500 миллионов евро уже зачислен на счет НБУ. Поступления второго транша ожидаем завтра", – поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Он также подчеркнул, что 1 миллиард евро – лишь часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 миллиардов евро.

Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд,

– поделился Шмыгаль.

Также премьер поблагодарил ЕС за вклад и инвестицию в общую экономическо-финансовую стабильность и безопасное будущее.

Финансовая поддержка Украины со стороны ЕС

24 мая Европейский Союз утвердил четвёртый транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро. Деньги должны были пойти на военные нужды.

20 мая Евросоюз выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи. Его сумма составляла 600 миллионов евро.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен информировала, что Украине предложили дополнительный заем в размере 9 миллиардов евро.

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