Денежная помощь от ЕС
"Первый транш в 500 миллионов евро уже зачислен на счет НБУ. Поступления второго транша ожидаем завтра", – поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Он также подчеркнул, что 1 миллиард евро – лишь часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 миллиардов евро.
Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд,
– поделился Шмыгаль.
Также премьер поблагодарил ЕС за вклад и инвестицию в общую экономическо-финансовую стабильность и безопасное будущее.
Финансовая поддержка Украины со стороны ЕС
- 24 мая Европейский Союз утвердил четвёртый транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро. Деньги должны были пойти на военные нужды.
- 20 мая Евросоюз выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи. Его сумма составляла 600 миллионов евро.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен информировала, что Украине предложили дополнительный заем в размере 9 миллиардов евро.