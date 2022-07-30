Речь идет о законопроекте №7415. Его автор отмечает, что реализация документа позволит установить справедливые социальные гарантии военнослужащим.

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Что предполагает законопроект

Инициатива устанавливает, если военнослужащему, военнообязанному или резервисту после первичного установления инвалидности или степени потери трудоспособности, будет установлена более высокая группа инвалидности или больший процент потери трудоспособности, это позволит получить большую единовременную денежную помощь.

Выплаты будут производиться, учитывая ранее полученную сумму. Это не зависит от срока, прошедшего с момента установления им инвалидности или степени утраты трудоспособности.

Обратите внимание! Если военные находятся в зоне боевых действий, для них предусмотрено вознаграждение в 100 тысяч гривен – "боевые". Однако с их выплатой могут быть задержки. В условиях войны возникают сложности с подачей документов.

Защитников освободили от военного сбора

Президент Владимир Зеленский 10 июля подписал законопроект №7432, который Верховная Рада одобрила 19 июня. Согласно ему, на период военного положения доходы военнослужащих не будут налогооблагаться военным сбором.

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