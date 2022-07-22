Об этом 24 каналу сообщил юрист по вопросам армии и прохождения военной службы Александр Золотухин. Он четко рассказал, на какую зарплату могут рассчитывать мобилизованные военнослужащие и что происходит с выплатами, когда человек попадает в плен или признан без вести пропавшим.

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Какие выплаты получают украинские военные

Зарплата военнослужащего формируется, прежде всего, от основного обеспечения: сюда идет выплата за звание, за фактическую должность, выслугу лет, премию и ряд других надбавок. В среднем зарплата колеблется от 13 до 25 тысяч гривен в зависимости от должности и обязанностей.

Далее следует дополнительная выплата согласно постановлению Кабмина №168 от 28 февраля. Она гарантирует дополнительную выплату для военных, полиции, военных прокуроров и других работников силовых структур в размере 30 тысяч гривен.

Это вознаграждение является безусловным. Если военный находится в тылу – он его получит.

К этому обеспечению (базовой зарплаты – 24 канал) прилагается премия 30 тысяч гривен, если военный находится в тылу. Эта премия выплачивается безусловно, – отмечает Александр Золотухин.

Юрист добавил, что сейчас для полиции начинают постепенно уменьшать эту помощь или ищут пути, чтобы ее укоротить. Но для ВСУ ее четко выплачивают. К тому же это вознаграждение в 30 тысяч гривен получают срочники, призываемые к полномасштабной войне, а также курсанты военных учебных заведений.

С "боевыми" 100 тысячами иногда бывают незначительные задержки

Если военные находятся в зоне боевых действий – для них предусмотрено вознаграждение в 100 тысяч гривен. Но оно не выплачивается безусловно: эту сумму начисляют только за те дни, когда военный непосредственно участвует в боевых действиях.

Иногда военные жалуются, что боевые 100 тысяч не всегда вовремя выплачивают. Здесь бывают определенные сложности с процессом предоставления информации.

Выплата "боевых" зависит от приказа командира. Он подает в управление соответствующие данные о том, какая военная часть участвовала в боевых действиях, сколько дней и конкретный список военнослужащих. Но в условиях войны эти документы на так легко и вовремя удается подать. Поэтому иногда эту сумму могут выплачивать с задержкой.

Золотухин отмечает, что в его практике еще не было, чтобы эти деньги государство не выплатило. 100 тысяч могут поступить позже, но обязательно придут.

Сохраняются ли выплаты, если человек попадает в плен или пропадает без вести

Да, эти выплаты сохраняются. Если военный попал в плен или нет никаких данных о его пребывании, то его семья (папа, мама, жена и т.д. – 24 канал) получают деньги до момента, пока не будет информации, что человек погиб.

Для этого в воинской части проводятся расследования по исчезновению военного, ведь иногда может быть дезертирство. Если подтверждается информация, что человек исчез на поле боя или может находиться или находится в плену, то одному из родных следует обратиться с соответствующим заявлением в воинскую часть. Нужно предоставить реквизиты – и вознаграждение идет дальше на карту.

Распределение такое же: если военный был в зоне боевых действий – то 100 тысяч гривен, если в тылу – то 30 тысяч гривен.

Александр Золотухин по собственному опыту отмечает, что эту процедуру обычно проводят оперативно. Командование и представители воинских частей способствуют, чтобы выплаты как можно быстрее перевели на другие реквизиты.

Юрист рассказал о выплатах украинским военным: смотрите полезное видео

Напомним, с недавних пор работодатели не обязаны сохранять заработную плату для работников, которых мобилизовали на военную службу. Но место работы и должность непременно остаются.