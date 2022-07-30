Мовиться про законопроєкт №7415. Його автор зазначає, що реалізація документу дозволить встановити справедливі соціальні гарантії військовослужбовцям.

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Що передбачає законопроєкт

Ініціатива встановлює, якщо військовослужбовцю, військовозобов'язаному або резервісту після первинного встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності, буде встановлено вищу групу інвалідності або більший відсоток втрати працездатності, це дозволить їм отримати більшу одноразову грошову допомогу.

Виплати здійснюватимуть, враховуючи раніше отриману суму. Це не залежить від терміну, який пройшов з моменту встановлення їм інвалідності або ступеня втрати працездатності.

Зверніть увагу! Якщо військові перебувають в зоні бойових дій, для них передбачена винагорода у 100 тисяч гривень – "бойові". Однак з їх виплатою можуть бути затримки. В умовах війни виникають труднощі із подачею документів.

Захисників звільнили від військового збору

Президент Володимир Зеленський 10 липня підписав законопроєкт № 7432, який Верховна Рада схвалила 19 червня. Відповідно до нього, на період воєнного стану доходи військовослужбовців не будуть оподатковуватися військовим збором.

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