Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Як військовим нараховують гроші

Чиновниця закликала не поширювати неправдиву інформацію про виплати військовим. Вона навела приклад поста в соцмережі, нібито в якійсь військовій частині людей змушують відкривати картки в конкретному банку.

Маляр наголосила, що Міноборони не має ніякого стосунку до карток військових, тому що перераховує гроші через певні управління на військові частини, і ті – безпосередньо на картки.

Коли військовий укладає контракт, він надає військовій частині реквізити своєї картки. Банк тут не має значення.

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