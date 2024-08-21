По інвалідності чи за віком: яка пенсія вигідніша

За законом українці, які мають право на різні види пенсії, мають право обрати одну на вибір. Краще обирати враховуючи власні життєві обставини.

Яку пенсію обрати

Пенсіонер з інвалідністю ІІІ групи та повним страховим стажем отримує лише 50% пенсії за віком, якщо обирають виплати у зв'язку із каліцтвом. Проте така ж особа, але яка ще не досягла пенсійного віку, хоча вже має повний стаж може отримати пенсію за інвалідністю одразу у розмірі пенсії за віком, тобто у повному обсязі.

Читайте також Що таке соціальна пенсія в Україні та хто може її отримати

Тож у першому випадку вигідніше отримувати пенсію за віком, тоді як у другому – по інвалідності.

На пенсію для осіб І та ІІ групи впливають як вік, так і страховий стаж особи, необхідний для виходу на пенсію. Зокрема, ймовірність того, що пенсія по інвалідності може забезпечити більшу фінансову вигоду, ніж пенсія за віком, залишається значно вищою.

Нині вийти на пенсію за віком можна: