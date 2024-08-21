Хто отримує соціальну пенсію
Тож соціальну допомогу надають у трьох випадках:
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- За віком — особам, які досягли пенсійного віку та не мають достатнього трудового стажу для оформлення пенсії.
- За станом здоров’я — особам з інвалідністю І та ІІ груп, зокрема й дітям з інвалідністю, а також особам з інвалідністю ІІІ групи, які не мають трудового стажу.
- За втратою годувальника — неповнолітнім дітям до 18 років і студентам очних відділень вишів до 23 років, якщо вони залишилися без одного або обох батьків.
Нагадаємо! Соціальну пенсію можуть отримувати також іноземці та особи без громадянства, що переїхали в Україну на постійне проживання.
Соціальну пенсію за віком призначають, якщо особа має менше 15 років страхового стажу у 65 років. Її розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму, тому нині становить 2 361 гривні.