Хто отримує соціальну пенсію

Тож соціальну допомогу надають у трьох випадках:

Читайте також Фінансова підтримка від ООН: які українські пенсіонери отримали понад 2 мільярди гривень

За віком — особам, які досягли пенсійного віку та не мають достатнього трудового стажу для оформлення пенсії.

За станом здоров’я — особам з інвалідністю І та ІІ груп, зокрема й дітям з інвалідністю, а також особам з інвалідністю ІІІ групи, які не мають трудового стажу.

За втратою годувальника — неповнолітнім дітям до 18 років і студентам очних відділень вишів до 23 років, якщо вони залишилися без одного або обох батьків.

Нагадаємо! Соціальну пенсію можуть отримувати також іноземці та особи без громадянства, що переїхали в Україну на постійне проживання.

Соціальну пенсію за віком призначають, якщо особа має менше 15 років страхового стажу у 65 років. Її розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму, тому нині становить 2 361 гривні.