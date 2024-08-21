Кто получает социальную пенсию

Поэтому социальную помощь оказывают в трех случаях:

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По возрасту – лицам, которые достигли пенсионного возраста и не имеют достаточного трудового стажа для оформления пенсии.

По состоянию здоровья – лицам с инвалидностью I и II групп, в том числе и детям с инвалидностью, а также лицам с инвалидностью III группы, которые не имеют трудового стажа.

По потере кормильца – несовершеннолетним детям до 18 лет и студентам очных отделений вузов до 23 лет, если они остались без одного или обоих родителей.

Напомним! Социальную пенсию могут получать также иностранцы и лица без гражданства, переехавшие в Украину на постоянное проживание.

Социальную пенсию по возрасту назначают, если лицо имеет менее 15 лет страхового стажа в 65 лет. Ее размер привязан к прожиточному минимуму, поэтому сейчас составляет 2 361 гривны.