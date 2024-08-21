Как ООН поддерживает украинских пенсионеров

Благодаря щедрой поддержке от Европейского Союза, Германии, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Финляндии и частных доноров, Всемирная продовольственная программа (ВПП) за последние 12 месяцев перечислила около 48,5 миллиона долларов пенсионерам, проживающих в зонах активных или потенциальных боевых действий.

Читайте также: Какие надбавки к пенсии могут получить пенсионеры в 65 лет

Поэтому пенсионеры, которые соответствуют определенным критериям, получают от Всемирной продовольственной программы ежемесячную доплату, которая покрывает разницу между их текущей пенсией и суммой в 3 250 гривен.

Обратите внимание! Основным условием для получения этой помощи является то, что лицо не получало никаких других выплат с марта 2023 года, в частности жилищных субсидий для внутренне перемещенных лиц или денежной помощи от международных организаций.

Напомним, что в августе 2023 года Всемирная продовольственная программа ООН начала инициативу по предоставлению денежной помощи уязвимым пенсионерам, чья ежемесячная пенсия не превышает 3 250 гривен. Эта программа будет действовать до конца 2024 года.