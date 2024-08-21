Як ООН підтримує українських пенсіонерів

Завдяки щедрій підтримці від Європейського Союзу, Німеччини, Швеції, Швейцарії, Норвегії, Фінляндії та приватних донорів, Всесвітня продовольча програма (ВПП) за останні 12 місяців перерахувала близько 48,5 мільйонів доларів пенсіонерам, які проживають у зонах активних або потенційних бойових дій.

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Відтак пенсіонери, які відповідають певним критеріям, отримують від Всесвітньої продовольчої програми щомісячну доплату, яка покриває різницю між їхньою поточною пенсією та сумою в 3 250 гривень.

Зауважте! Основною умовою для отримання цієї допомоги є те, що особа не отримувала жодних інших виплат з березня 2023 року, зокрема житлових субсидій для внутрішньо переміщених осіб або грошової допомоги від міжнародних організацій.

Нагадаємо, що в серпні 2023 року Всесвітня продовольча програма ООН розпочала ініціативу з надання грошової допомоги вразливим пенсіонерам, чия щомісячна пенсія не перевищує 3 250 гривень. Ця програма діятиме до кінця 2024 року.