Какую пенсию выбрать

Пенсионер с инвалидностью III группы и полным страховым стажем получает только 50% пенсии по возрасту, если выбирают выплаты в связи с увечьем. Однако такое же лицо, но которое еще не достигло пенсионного возраста, хотя уже имеет полный стаж может получить пенсию по инвалидности сразу в размере пенсии по возрасту, то есть в полном объеме.

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Поэтому в первом случае выгоднее получать пенсию по возрасту, тогда как во втором – по инвалидности.

На пенсию для лиц I и II группы влияют как возраст, так и страховой стаж лица, необходимый для выхода на пенсию. В частности, вероятность того, что пенсия по инвалидности может обеспечить большую финансовую выгоду, чем пенсия по возрасту, остается значительно выше.

Сейчас выйти на пенсию по возрасту можно: