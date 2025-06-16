Яку пенсію отримуватимуть українці з інвалідністю в липні

Люди з інвалідністю отримують пенсії можуть отримувати різні види виплат. Деякі з них підвищили у березні.

Який розмір пенсії по інвалідності для ІІІ групи

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році розмір виплат такий:

100% пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Пенсії по інвалідності для військових та інших категорій

Такі виплати призначаються у разі настання інвалідності:

в період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності. Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

I група – 100% сум грошового забезпечення;

II група – 80% сум грошового забезпечення;

III група – 60% сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група – 70% сум грошового забезпечення;

II група – 60% сум грошового забезпечення;

III група – 40% сум грошового забезпечення.

Зауважте! Якщо людина має інвалідність з дитинства, не може працювати через фізичні обмеження і не має страхового стажу, їй пенсія не призначається. Натомість вона може оформити державну соціальну допомогу з інвалідності через органи соцзахисту.