Яка пенсію вигідніше обрати в Україні

25 жовтня 2024, 19:23
Читать новость на русском
Автор: Катерина Добровольська

Джерело:

ПФУ

Деякі українці мають право на два види пенсій, але отримувати їх одночасно, згідно з чинним законодавством, заборонено. Яку вигідніше обрати, читайте далі.

Яка пенсія вигідніша для пенсіонерів: за віком чи за інвалідністю

Особи з I та II групою інвалідності можуть отримувати виплати, які перевищують пенсію за віком. В той час, як тим, хто має III групу – варто розглянути саме вікову пенсію, повідомляє ПФУ.

Читайте також: У скільки років можуть піти на пенсію судді

Річ у тім, що розмір виплати за інвалідністю визначається віковою пенсією та групою, яка була призначена особі. Вона має право самостійно вибрати, яку з призначених пенсій отримувати.

Наразі співвідношення виплат за віком та за інвалідністю таке:

  • особи з інвалідністю I групи отримують виплату, яка становить не менше 100% пенсії за віком;
  • особи з інвалідністю II групи – 90%;
  • особи з інвалідністю III групи – 50%.

Який середній розмір пенсії в Україні

На 1 жовтня 2024 року середня пенсія в Україні досягла 5 851,86 гривні, що на 466,61 гривні більше порівняно з початком року, що складає зростання на 8,7%. За цей час кількість пенсіонерів зменшилася на 173 944 особи, і тепер становить 10 342 593.