Какая пенсия выгоднее для пенсионеров: по возрасту или по инвалидности

Лица с I и II группой инвалидности могут получать выплаты, которые превышают пенсию по возрасту. В то время, как тем, кто имеет III группу – стоит рассмотреть именно возрастную пенсию, сообщает ПФУ.

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Дело в том, что размер выплаты по инвалидности определяется возрастной пенсией и группой, которая была назначена лицу. Он имеет право самостоятельно выбрать, какую из назначенных пенсий получать.

Сейчас соотношение выплат по возрасту и по инвалидности такое:

  • лица с инвалидностью I группы получают выплату, которая составляет не менее 100% пенсии по возрасту;
  • лица с инвалидностью II группы – 90%;
  • лица с инвалидностью III группы – 50%.

Какой средний размер пенсии в Украине

На 1 октября 2024 года средняя пенсия в Украине достигла 5 851,86 гривны, что на 466,61 гривны больше по сравнению с началом года, что составляет рост на 8,7%. За это время количество пенсионеров уменьшилось на 173 944 человека, и теперь составляет 10 342 593.