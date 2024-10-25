Яка пенсія вигідніша для пенсіонерів: за віком чи за інвалідністю
Особи з I та II групою інвалідності можуть отримувати виплати, які перевищують пенсію за віком. В той час, як тим, хто має III групу – варто розглянути саме вікову пенсію, повідомляє ПФУ.
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Річ у тім, що розмір виплати за інвалідністю визначається віковою пенсією та групою, яка була призначена особі. Вона має право самостійно вибрати, яку з призначених пенсій отримувати.
Наразі співвідношення виплат за віком та за інвалідністю таке:
- особи з інвалідністю I групи отримують виплату, яка становить не менше 100% пенсії за віком;
- особи з інвалідністю II групи – 90%;
- особи з інвалідністю III групи – 50%.