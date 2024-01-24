Пенсія з інвалідності у лютому: чи отримуватимуть українці більше грошей

На початку 2024 року пенсії по інвалідності уже зросли у зв'язку із підвищення рівня прожиткового мінімуму. Проте у лютому подібні зміни не передбачені.

Якими будуть виплати у лютому

З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія по інвалідності збільшилася на 268 гривні та становить – 2 361 гривню. Виплати залежать від групи каліцтва особи:

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I група – 2 361 гривня – 100% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

II група – 1 888,8 гривні – 80% від прожиткового мінімуму;

III група – 1 416,6 гривні – 60% від прожиткового мінімуму.

Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю отримують допомогу в розмірі 1 652,7 гривні (70% від прожиткового).

До слова виплати для дітей з інвалідністю залежать від їх віку. Якщо дитина має підгрупу А, то отримуватиме 200% від визначеного для цього віку прожиткового мінімуму:

молодше 6 років, підгрупа А – 5 163 гривень;

від 6 до 18 років, підгрупа А – 6 392 гривень.

Усі інші діти отримують 50% від прожиткового мінімуму для свого віку:

молодше 6 років – отримуватимуть 1 281,5 гривні;

від 6 до 18 років – отримуватимуть 1 598 гривень.

Виплати для тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю

Українці, які піклуються про осіб з інвалідністю з дитинства, залежно від групи отримуватимуть такі кошти у лютому:

якщо особа віднесена до підгрупи А – 200% від прожиткового мінімуму, тобто 4 722 гривні;

підгрупа Б – 100% від прожиткового мінімуму – 2 361 гривня.

До слова, якщо особа з інвалідністю з дитинства II або III групи потребує догляду, але не має доглядачів, які є родичами, її доплати складають 75% прожиткового мінімуму, тобто це 1 770,75 гривні.