Пенсія по втраті годувальника: суми та умови виплат для українців у 2025 році

Чинним українським законодавством надається можливість отримати пенсію по втраті годувальника. Її призначають непрацездатним членам сім'ї померлого, які були на його утриманні.

Хто може отримати пенсію по втраті годувальника

Для цього людина має звернутися з відповідними документами до Пенсійного фонду, пише 24 канал з посиланням на Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Так пенсія призначається членам родини, які були на утриманні годувальника та є непрацездатними, а саме:

чоловік (дружина), батько, мати – якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку (65 років або віку, передбаченого ст. 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування");

діти (включно з тими, хто народився протягом 10 місяців після смерті годувальника), які не досягли 18 років, або старші, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

діти, які навчаються за денною формою навчання, – до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;

діти-сироти – до 23 років незалежно від форми навчання;

чоловік (дружина), батьки, брат, сестра, дідусь чи бабуся померлого, які не працюють і доглядають дитину померлого годувальника до досягнення нею 8 років.

Важливо! Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається за умови, що померлий на день смерті мав необхідний страховий стаж для призначення пенсії по III групі інвалідності.

Яка сума пенсії по втраті годувальника

Сума виплати залежить від розміру пенсії за віком, яку отримував або міг би отримати у майбутньому померлий годувальник:

на одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого;

на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого, розподілені між ними рівними частками;

дітям-сиротам пенсію нараховують, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Зверніть увагу! Мінімальна пенсія за віком в Україні становить 2 361 гривні, тому пенсія у зв'язку з втратою годувальника не може бути меншою за 1 180,5 гривень.

Як отримати пенсію у зв'язку з втратою годувальника

Для отримання подібного виду виплат, особі слід зібрати такі документи:

заява;

паспорт заявника та померлого годувальника;

свідоцтво про смерть годувальника;

документи, що підтверджують родинні стосунки;

довідка про реєстрацію місця проживання;

документи, що підтверджують непрацездатність заявника.

Зауважте! Документи можна також подати онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ або через портал державних послуг Дія.