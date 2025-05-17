Пенсія по втраті годувальника: хто її може отримати

Найближчі родичі померлого годувальника можуть отримувати спеціальну пенсію. Проте для цього їх потрібно визнати непрацездатними.

Хто може претендувати на пенсію

Пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого, які були на його утриманні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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До непрацездатних членів сім’ї належать:

Чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

Діти (у тому числі діти, які народилися протягом 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 8 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 8 років;

Діти, які навчаються за денною формою навчання у школах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Члени сім’ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів для існування, але й які самі одержували пенсію, мають право, за бажанням, перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Який розмір пенсії

Пенсію у разі втрати годувальника призначають у розмірі:

На одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;

На двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

Проте мінімальний розмір таких виплат з урахуванням щомісячної державної допомоги не може бути нижчим:

На одного непрацездатного члена сім’ї – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

На двох непрацездатних членів сім’ї – 120% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

На трьох і більше непрацездатних членів сім’ї – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Зауважте! Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника. Членам сім’ї, які досягли пенсійного віку та мають наявний страховий стаж, така пенсія призначається довічно.