Пенсія по втраті годувальника: хто її може отримати
- Пенсія по втраті годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї, які були на утриманні померлого, включаючи подружжя, батьків та дітей.
- Розмір пенсії залежить від кількості непрацездатних членів сім'ї та не може бути нижчим певного прожиткового мінімуму.
Найближчі родичі померлого годувальника можуть отримувати спеціальну пенсію. Проте для цього їх потрібно визнати непрацездатними.
Хто може претендувати на пенсію
Пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого, які були на його утриманні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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До непрацездатних членів сім’ї належать:
- Чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
- Діти (у тому числі діти, які народилися протягом 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 8 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 8 років;
- Діти, які навчаються за денною формою навчання у школах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
Члени сім’ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів для існування, але й які самі одержували пенсію, мають право, за бажанням, перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.
Який розмір пенсії
Пенсію у разі втрати годувальника призначають у розмірі:
- На одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;
- На двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.
Проте мінімальний розмір таких виплат з урахуванням щомісячної державної допомоги не може бути нижчим:
- На одного непрацездатного члена сім’ї – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- На двох непрацездатних членів сім’ї – 120% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- На трьох і більше непрацездатних членів сім’ї – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Зауважте! Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника. Членам сім’ї, які досягли пенсійного віку та мають наявний страховий стаж, така пенсія призначається довічно.