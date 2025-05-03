У кого зросли виплати у квітні

Квітневий перерахунок торкнувся 630 тисяч пенсіонерів, що продовжують працювати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу.

Як повідомляє ПФУ, під перерахунок потрапляють:

особи, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії працювали і набули не менше як 24 місяці страхового стажу;

Зверніть увагу! Для таких громадян призначається найвигідніший варіант перерахунку. Тобто, він може відбуватися з дорахуванням новонабутого стажу або стажу і зарплати (після призначення чи попереднього перерахунку пенсії).

особи, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і набули менш як 24 місяці страхового стажу, але при цьому пройшло не менше 2 років (з останнього перерахунку чи призначення), для цих пенсіонерів збільшення виплат відбувається лише з дорахуванням новонабутого страхового стажу.

Збільшення виплат працюючі пенсіонери відчули безпосередньо у квітні. Саме в цей місяць їм надійшли перераховані пенсії.