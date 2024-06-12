Чи мають студенти подавати довідку з університету для виплат пенсії по втраті годувальника

Діти, які навчаються на денній формі навчання у вищих навчальних закладах, мають право отримувати пенсію по втраті годувальника до закінчення навчання. Для автоматичного продовження виплат додаткові документи подавати не потрібно.

Чи треба подавати додаткові документи

Згідно з Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", для продовження виплат діти не повинні подавати документи з університету.

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Виплати на наступний навчальний рік продовжуються автоматично на основі даних про навчання за денною формою, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Що потрібно для отримання пенсії по втраті годувальника

Це означає, що довідку з університету надавати не потрібно.

Передусім потрібно подати заявку на пенсію по втраті годувальника може подати будь-яка особа, для якої померлий годувальник був єдиним джерелом засобів існування. Заявка подається в територіальних органах Пенсійного фонду України.

Необхідні документи: