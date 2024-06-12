Чи мають студенти подавати довідку з університету для виплат пенсії по втраті годувальника
Джерело:ПФУ
Діти, які навчаються на денній формі навчання у вищих навчальних закладах, мають право отримувати пенсію по втраті годувальника до закінчення навчання. Для автоматичного продовження виплат додаткові документи подавати не потрібно.
Чи треба подавати додаткові документи
Згідно з Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", для продовження виплат діти не повинні подавати документи з університету.
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Виплати на наступний навчальний рік продовжуються автоматично на основі даних про навчання за денною формою, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.Важливо! Це означає, що довідку з університету надавати не потрібно.
Що потрібно для отримання пенсії по втраті годувальника
Передусім потрібно подати заявку на пенсію по втраті годувальника може подати будь-яка особа, для якої померлий годувальник був єдиним джерелом засобів існування. Заявка подається в територіальних органах Пенсійного фонду України.
Необхідні документи:
- Заява;
- Документи про місце проживання;
- Індивідуальні відомості застрахованої особи з 1 липня 2000 року;
- Документ про реєстраційний номер облікової картки платника податків або свідоцтво про державне соціальне страхування для пенсіонера та померлого годувальника (за наявності);
- Свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;
- Довідка про склад сім’ї померлого годувальника (за наявності);
- Копії документів, що підтверджують родинні зв'язки з померлим годувальником (за наявності);
- Свідоцтво про смерть годувальника або документи, що підтверджують його відсутність або смерть;
- Документи про вік померлого годувальника, якщо відсутні в інших документах;
- Довідки з навчальних закладів про денну форму навчання;
- Довідка про те, що член сім’ї померлого годувальника займається доглядом за дитиною до 8 років;
- Документ про залежність членів сім’ї від померлого годувальника;
- Експертний висновок про причини смерті годувальника;
- Документ військової частини, що підтверджує дату та причину смерті військовослужбовця;
- Документи про стаж роботи відповідно до встановлених правил.