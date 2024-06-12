Надо ли подавать дополнительные документы

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", для продолжения выплат дети не должны подавать документы из университета.

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Выплаты на следующий учебный год продолжаются автоматически на основе данных об обучении на дневной форме, полученных Пенсионным фондом Украины из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Важно! Это означает, что справку из университета предоставлять не нужно.

Что нужно для получения пенсии по потере кормильца

Прежде всего нужно подать заявку на пенсию по потере кормильца может подать любое лицо, для которого умерший кормилец был единственным источником средств к существованию. Заявка подается в территориальных органах Пенсионного фонда Украины.

Необходимые документы: