Надо ли подавать дополнительные документы
Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", для продолжения выплат дети не должны подавать документы из университета.
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Выплаты на следующий учебный год продолжаются автоматически на основе данных об обучении на дневной форме, полученных Пенсионным фондом Украины из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.
Что нужно для получения пенсии по потере кормильца
Прежде всего нужно подать заявку на пенсию по потере кормильца может подать любое лицо, для которого умерший кормилец был единственным источником средств к существованию. Заявка подается в территориальных органах Пенсионного фонда Украины.
Необходимые документы:
- Заявление;
- Документы о месте проживания;
- Индивидуальные сведения застрахованного лица с 1 июля 2000 года;
- Документ о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или свидетельство о государственном социальном страховании для пенсионера и умершего кормильца (при наличии);
- Свидетельство о рождении или паспорт лица, которому назначается пенсия;
- Справка о составе семьи умершего кормильца (при наличии);
- Копии документов, подтверждающих родственные связи с умершим кормильцем (при наличии);
- Свидетельство о смерти кормильца или документы, подтверждающие его отсутствие или смерть;
- Документы о возрасте умершего кормильца, если отсутствуют в других документах;
- Справки из учебных заведений о дневной форме обучения;
- Справка о том, что член семьи умершего кормильца занимается уходом за ребенком до 8 лет;
- Документ о зависимости членов семьи от умершего кормильца от умершего кормильца;
- Экспертное заключение о причинах смерти кормильца;
- Документ воинской части, подтверждающий дату и причину смерти военнослужащего;
- Документы о стаже работы в соответствии с установленными правилами.