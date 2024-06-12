Чи треба подавати додаткові документи

Згідно з Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", для продовження виплат діти не повинні подавати документи з університету.

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Виплати на наступний навчальний рік продовжуються автоматично на основі даних про навчання за денною формою, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Що потрібно для отримання пенсії по втраті годувальника

Передусім потрібно подати заявку на пенсію по втраті годувальника може подати будь-яка особа, для якої померлий годувальник був єдиним джерелом засобів існування. Заявка подається в територіальних органах Пенсійного фонду України.

Необхідні документи:

  • Заява;
  • Документи про місце проживання;
  • Індивідуальні відомості застрахованої особи з 1 липня 2000 року;
  • Документ про реєстраційний номер облікової картки платника податків або свідоцтво про державне соціальне страхування для пенсіонера та померлого годувальника (за наявності);
  • Свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;
  • Довідка про склад сім’ї померлого годувальника (за наявності);
  • Копії документів, що підтверджують родинні зв'язки з померлим годувальником (за наявності);
  • Свідоцтво про смерть годувальника або документи, що підтверджують його відсутність або смерть;
  • Документи про вік померлого годувальника, якщо відсутні в інших документах;
  • Довідки з навчальних закладів про денну форму навчання;
  • Довідка про те, що член сім’ї померлого годувальника займається доглядом за дитиною до 8 років;
  • Документ про залежність членів сім’ї від померлого годувальника;
  • Експертний висновок про причини смерті годувальника;
  • Документ військової частини, що підтверджує дату та причину смерті військовослужбовця;
  • Документи про стаж роботи відповідно до встановлених правил.