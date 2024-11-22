Пенсія по втраті годувальника: хто може її отримати

В Україні деякі люди можуть отримати виплати по втраті годувальника родини. Однак є певні вимоги для українців, яким передбачені подібні кошти.

Хто може отримати на пенсію померлої людини

Права на пенсію померлого чоловіка доступні всім членам його родини, якщо вони непрацездатні та перебували на його утриманні, пише 24 канал з посиланням на статтю 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Зокрема йдеться про таких осіб:

інший з подружжя або батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти до 18 років або старші, якщо інвалідність встановлено до 18 років;

діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;

діти-сироти – до 23 років;

інший з подружжя, один із батьків, брат, сестра, дідусь або бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, які не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.

Яка може бути пенсія по втраті годувальника родини

Пенсію по втраті годувальника обчислюють на основі виплат померлого таким чином:

для одного непрацездатного члена родини – 50% від пенсії за віком померлого годувальника;

для двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100% від пенсії за віком, розподіляється між ними порівну.

Зверніть увагу! Якщо мова йде про військові пенсії за втратою годувальника, то вони призначаються у розмірі від 30 до 70% від суми грошового забезпечення померлого. Такі пенсії не можуть бути меншими за два прожиткові мінімуми.

Як отримати пенсію померлого чоловіка

Для отримання пенсії померлої особи слід зібрати такі документи:

заяву на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

паспорт заявника та його реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує місце проживання заявника;

трудову книжку і/або пенсійне посвідчення померлого;

документ, який підтверджує перебування заявника на утриманні померлого (довідка з ЖЕКу/старостату або рішення суду);

довідку про склад сім’ї чи свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про смерть померлого.

З ними людина має звернутися до Пенсійного фонду України.

Як підтвердити факт утримання

Підтвердженням утримання може бути довідка з ЖЕКу або старостату. Але якщо ці установи відмовляються видавати довідку, то потрібно встановити звертатися до суду та отримувати її у судовому порядку.