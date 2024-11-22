Кто может получить на пенсию умершего человека

Права на пенсию умершего мужчины доступны всем членам его семьи, если они нетрудоспособны и находились на его иждивении, пишет 24 канал со ссылкой на статью 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Читайте также Как государство помогает с погребением: размер выплат и необходимые документы

В частности речь идет о таких лицах:

другой супруг или родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети до 18 лет или старше, если инвалидность установлена до 18 лет;

дети, которые учатся, – до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет;

другой супруг, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и осуществляют уход за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

Какая может быть пенсия по потере кормильца семьи

Пенсию по потере кормильца исчисляют на основе выплат умершего следующим образом:

для одного нетрудоспособного члена семьи – 50% от пенсии по возрасту умершего кормильца;

для двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% от пенсии по возрасту, распределяется между ними поровну.

Обратите внимание! Если речь идет о военных пенсиях по потере кормильца, то они назначаются в размере от 30 до 70% от суммы денежного обеспечения умершего. Такие пенсии не могут быть меньше двух прожиточных минимумов.

Как получить пенсию умершего мужа

Для получения пенсии умершего лица следует собрать следующие документы:

заявление на назначение пенсии в связи с потерей кормильца;

паспорт заявителя и его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий место жительства заявителя;

трудовую книжку и/или пенсионное удостоверение умершего;

документ, подтверждающий пребывание заявителя на иждивении умершего (справка из ЖЭКа/старостата или решение суда);

справку о составе семьи или свидетельство о браке;

свидетельство о смерти умершего.

С ними человек должен обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Как подтвердить факт содержания

Подтверждением содержания может быть справка из ЖЭКа или старостата. Но если эти учреждения отказываются выдавать справку, то нужно установить обращаться в суд и получать ее в судебном порядке.